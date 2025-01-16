Залужного помітили в Україні. Чому йому довелося покинути Британію (фото)

Ексголовкома помітили на вокзалі Києва

У четвер, 16 січня, до України прибув британський прем’єр Кір Стармер, якого на вокзалі в Києві зустрів посол України, генерал Валерій Залужний. Стармер приїхав для підписання важливої угоди з президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначає Залужний, це перший візит прем'єра до України як голови британського уряду.

"Попереду – насичений день. Зокрема, очікується підписання історичної угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами. Це не лише символ наших міцних зв’язків, але й нова сторінка у стратегічному діалозі між Україною та Великою Британією", — пише пресслужба посольства України у Британії.

Валерій Залужний та Кір Стармер

У мережі вже з'явились перші фото зустрічі Залужного та Стармера на пероні, де вони тиснуть один одному руки і вітаються.

Залужний наголосив, що британська сторона активно допомагає Україні у часи війни. Саме тому на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері.

"Також ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства — це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", — додав посол України у Британії.

Зауважимо, що більшість свого часу наразі Валерій Залужний проводить у Великій Британії як офіційний представник України. Проте він покинув країну, аби 16 січня вдома зустріти прем'єра Стармера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше Залужний прокоментував свої політичні амбіції, сказавши про одну умову.