Недбальство і мільйонні збитки? Відомий адвокат пояснив, чому на керівників ТЦК треба заводити кримінальні справи

Держреєстр військовозобов’язаних не наповнювали саме з вини ТЦК, каже Ростислав Кравець

Система терцентрів комплектування (ТЦК) і соцпідтримки винна в тому, що Держреєстр військовозобов'язаних не наповнювали п’ять років із моменту ухвалення відповідного закону. Тому відкриття Державним бюро розслідувань (ДБР) проваджень на представників ТЦК за статтею 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби" цілком обгрунтоване.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, чому ДБР намагається притягти деяких керівників ТЦК до відповідальності за невиконання плану мобілізації.

Більше читайте у публікації: "Адвокат диявола" з TikTok: Ростислав Кравець про "бусифікацію", оновлення даних і прохання допомогти "відкосити", ч. І".

– Закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників, резервістів прийнятий у 2017-му році. Чому з 2017-го року нічого не наповнювалося? Це недбале ставлення до військової служби? Тільки в кінці 2022-го, в 2023-му почали з реєстром щось робити. При цьому перекладати відповідальність на громадян України, що це громадянин України винен в тому, що він не оновив свої дані. При цьому, доступ до всіх реєстрів у ТЦК є. Береш будь-який ТЦК, і як тільки у когось в "Резерв +" вискакує ситуація, що він потребує уточнення даних… Все. Можна керівника ТЦК і весь ТЦК притягати до відповідальності, – каже юрист.

За його словами, для уточнення даних ТЦК мають всю потрібну інформацію і доступ до всіх реєстрів. При цьому Ростислав Кравець запевняє, що юристи можуть захищати і представників ТЦК.

– Але треба ж розуміти, за що його притягнули до відповідальності. За те, що він мобілізував особу, яка має відстрочку і держава понесла збитки? Наприклад, багатодітний батько. Він дав всі документи, заяву на відстрочку, ті сказали, що нам твоя заява до одного місця і ми тебе мобілізуємо. Він приходить в частину, подає заяву і через три-чотири місяці звільняється з військової частини по тим самим документам.

За ці місяці особа отримала заробітну плату, додаткову нагороду, навчання, її годували три рази. Хто за це буде нести відповідальність? А там суми дуже значні: на кожну таку особу по півмільйона гривень, а то і по мільйону гривень витрачено. Почекайте... Щоб просто керівник ТЦК поставив собі "галку", що він когось мобілізував, держава втратила мільйон гривень? – каже Ростислав Кравець.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому ТЦК не карають за "бусифікацію".