На Солнце продолжают происходить вспышки: будет ли магнитная буря в течение недели

Астросиноптики обновили график

Землю долгое время не отпускала магнитная буря, но она уже пошла на убыль. Эта неделя начнется с минимальной солнечной активности, однако есть вероятность среднего шторма в течение 21-27 октября.

За последние сутки активность на Солнце была достаточно высокой. За это время произошло пять вспышек класса С и один класса М1,7, говорится на сайте Meteoprog.

Такие солнечные вспышки могут вызвать лишь небольшой уровень помех на Земле или солнечный радиационный шторм.

В то же время, вероятность малого геомагнитного шторма 21 октября на нашей планете составляет 5%, а большого — 1%.

Магнитные бури на Земле 21-27 октября

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, в течение этой недели прогнозируется лишь средняя магнитная буря в 4 балла.

Сейчас, 21 октября на Земле держится низкая солнечная активность, но уже 22 октября набежит средний геомагнитный шторм в 4 балла.

После того, с 23 по 27 октября, не ожидается каких-либо возмущений выше 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в течение 21 октября.