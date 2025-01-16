"Не бачать нас у НАТО". Головні заяви Зеленського з брифінгу з прем'єром Британії

Не оминув і питання відправки іноземних військ в Україну

У четвер, 16 січня, президент Володимир Зеленський розповів, які країни проти вступу України до НАТО. І у цьому списку опинилось кілька союзниць.

Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві зробив низку заяв, які також стосувались військової підтримки та війни з Росією.

"США, Угорщина, Словаччина та Німеччина не хочуть бачити нас в НАТО", — заявив президент, відповідаючи на питання кореспондентів.

За словами Зеленського, Україна не применшує допомогу партнерів та їхню підтримку. Але не слід забувати, що дуже багато наша держава робить самотужки.

"Близько $100 млрд коштувала Україні війна торік в забезпеченні Сил оборони. $40 млрд — вклад України, $35 млрд — США та $25 млрд — ЄС", — сказав український президент.

Він також прокоментував атаку Росії на Київ 16 січня вдень під час переговорів з прем'єром Британії Стармером. Тоді роботу ППО було чути у Маріїнському палаці, неподалік від офісу президента.

"Ми передамо привіт також. Україна атакує Росію у відповідь за удар по Києву", — сказав Зеленський.

Президент не омину і теми відправки в Україну іноземних військ. Він наголосив, що діалог ведеться саме з тими партнерами, які дійсно готові піти на цей крок, оскільки ""Good, will" малувато".

"Сьогодні ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення військового контингенту. Говорили про це з Макроном (Еммануель Макрон, президент Франції, — ред.), говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", — заявив президент.

Наразі Україна не розглядає жодних гарантій безпеки без США. Зеленський наголосив, що діалог з новою адміністрацією Штатів щодо гарантій безпеки лише очікується.

"У будь-якому випадку, ми не розглядаємо будь-які гарантії без США. Тому і про деталі зарано говорити. Ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з новою адміністрацією США ще не проводили", — додав президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна підписала з Британією важливу угоду на 100 років.