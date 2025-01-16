Декілька вироків наведуть лад. Юрист пояснив, чому ТЦК не карають за "бусифікацію"

Затримувати громадянина може тільки поліція, але не працівники ТЦК, каже Ростислав Кравець

Державне бюро розслідувань (ДБР) має розслідувати випадки побиття, затримання і незаконної мобілізації громадян військовослужбовцями терцентрів комплектування (ТЦК) і соцпідтримки. У противному разі безкарність породжуватиме наступні факти насильства стосовно цивільних осіб.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він пояснив, чим завершуються справи по т.зв. "бусифікації".

Більше читайте у публікації: "Адвокат диявола" з TikTok: Ростислав Кравець про "бусифікацію", оновлення даних і прохання допомогти "відкосити", ч. І".

За його словами, люди не доводять ситуацію до логічного завершення.

– Якщо людину відпускають, то ніхто чомусь не звертається в ДБР, не вимагає від ДБР розслідування, на якій підставі людину туди доставили, – каже юрист. – Затримувати людину може тільки поліція. Якщо ви не хочете нікуди їхати, то поліція повинна скласти протокол про адмінзатримання.

А ми ж бачимо, що людей ногами забивають, б'ють, заламують, кидають… Це викрадення людини. Це перевищення службових повноважень. Під час дії воєнного стану за це передбачено позбавлення волі для військових строком від 8 до 12 років. Хоч один вирок бачили? Кожен день ми бачимо ці відео і жодного вироку немає, – наголошує Ростислав Кравець.

За його словами, через те, що ця безкарність набула космічних масштабів, так і відбувається.

– Були б один-два вироки і, я думаю, одразу був би порядок в Україні, – каже він. Першу причину, чому ДБР не реагує на такі випадки, він вбачає у відсутності політичної волі.

– Друга ситуація – відсутність військової юстиції. Питання, що пов'язані з військовими, повинні вирішуватися виключно військовими судами та прокурорами. А у нас нема військової прокуратури. У нас є прокуратура в оборонній сфері. Військова прокуратура в 2019 році була, а завдяки нашим активістам, ліквідована, – підсумував юрист.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи законно військовослужбовцям ТЦК закривати обличчя масками.