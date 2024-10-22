Рослини вже не справляються: ситуація із вуглекислим газом на Землі виходить з-під контролю

Зміни клімату завдали серйозного удару по екосистемах

Ситуація зі зміною клімату поступово виходить із-під контролю. Вчені знову звертають увагу на те, що природа вже не здатна впоратися самостійно з обсягами парникових газів, що виникають внаслідок людської діяльності.

Відповідне дослідження поки що знаходиться на рецензуванні, але з ним можна ознайомитися в базі препринтів arXiv. Автори звертають увагу на те, що у 2023 році рівень концентрації вуглекислого газу підвищився до рекордних значень.

Хоча порівняно з 2022 роком обсяги викидів вуглекислого газу збільшилися лише на 0,6%, але на станції спостереження Мауна-Лоа (Гавайї) його концентрація стала вищою у 86 разів. Це рекордні показники з 1958 року, коли почалися спостереження.

Вчені вважають, що таке зростання пов’язане з послабленням можливості природи поглинати CO2. Серед можливих причин вони відзначають цілу низку факторів:

екстремальні погодні явища та деградація екосистем по всьому світу;

посухи в Амазонії;

масштабні лісові пожежі у Канаді;

розвиток фази Південної осциляції Ель-Ніньйо, яка характеризується усуненням теплих вод Тихого океану в східну його частину.

Автори дослідження зазначають, що існуючі кліматичні моделі не враховують колапс поглиначів вуглецю, що може пояснити те, чому глобальне потепління відбувається швидше за очікуване.

Однак вони зазначають, що якщо причина такого стрибка вуглекислого газу пов’язана із посухою та лісовими пожежами, то завершення фази Ель-Ніньйо та повернення Ла-Нінья зможе повернути дощі у критично важливі регіони планети та вирішить обидві проблеми.

Втім, завдані збитки можуть мати довгострокові наслідки. Наприклад, спаленим лісам у Канаді доведеться витратити близько сотні років, щоб відновити всю втрачену біомасу.

Для розуміння: виділення вуглецю в атмосферу може відбуватися з низки природних причин на зразок вулканічної активності, розкладання біомаси, дихання рослин та тварин, а також вивільнення вуглецю з океанів внаслідок їхнього розігрівання. Однак людство теж вклало свій внесок, спалюючи викопне паливо і виробляючи деякі матеріали на зразок цементу і сталі.

Рослини та ряд інших істот поглинають атмосферний вуглець, перетворюючи його на органічні цукри в ході процесу під назвою фотосинтез. Однак, як і зазначили вчені у цьому дослідженні, у всього є межа можливостей.

Людство поки що не знайшло способу видаляти атмосферний вуглець технологічними методами, тому змушене покладатися на природні процеси. І доки рішення не буде знайдено, нам доведеться миритися зі щорічним підвищенням температури, кліматичним хаосом, підвищенням рівня океанів, зниженням ефективності сільського господарства та безліччю інших проблем.

Варто зазначити, що вчені минулого року з’ясували, що фотосинтез має й інше обмеження — він не може відбуватися, якщо температура повітря підвищується вище 46,7 градуса. Тобто "легені" нашої планети можуть раптово зупинитися.