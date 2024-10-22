Растения уже не справляются: ситуация с углекислым газом на Земле выходит из-под контроля

Изменения климата нанесли серьезный удар по экосистемам

Ситуация с изменением климата постепенно выходит из-под контроля. Ученые вновь обращают внимание на то, что природа уже не способна справиться самостоятельно с объемами парниковых газов, которые появляются вследствие человеческой деятельности.

Соответствующее исследование пока еще находится на рецензировании, но с ним можно ознакомиться в базе препринтов arXiv. Авторы обращают внимание на то, что в 2023 году уровень концентрации углекислого газа повысился до рекордных значений.

Хотя в сравнении с 2022 годом объемы выбросов углекислого газа увеличились лишь на 0,6%, но на станции наблюдения Мауна-Лоа (Гавайи) его концентрация стала выше в 86 раз. Это рекордные показатели с 1958 года, когда начались наблюдения.

Ученые считают, что такой рост связан с ослаблением возможности природы поглощать CO2. Среди возможных причин они отмечают целый ряд факторов:

экстремальные погодные явления и деградация экосистем по всему миру;

засухи в Амазонии;

масштабные лесные пожары в Канаде;

развитие фазы Южной осцилляции Эль-Ниньо, которая характеризуется смещением теплых вод Тихого океана в восточную его часть.

Авторы исследования отмечают, что существующие климатические модели не учитывают коллапс поглотителей углерода, что может объяснить то, почему глобальное потепление происходит быстрее ожидаемого.

Однако они отмечают, что если причина такого скачка углекислого газа связана с засухой и лесными пожарами, то завершение фазы Эль-Ниньо и возвращение Ла-Нинья сможет вернуть дожди в критически важные регионы планеты и решит обе проблемы.

Впрочем, нанесенный ущерб может иметь долгосрочные последствия. Например, сожженным лесам в Канаде придется потратить около сотни лет, чтобы восстановить всю утраченную биомассу.

Для понимания: выделение углерода в атмосферу может происходить по ряду естественных причин вроде вулканической активности, разложения биомассы, дыхания растений и животных, а также высвобождение углерода из океанов вследствие их разогревания. Однако человечество тоже вложило свою лепту, сжигая ископаемое топливо и производя некоторые материалы вроде цемента и стали.

Растения и ряд других существ поглощают атмосферный углерод, превращая его в органические сахара в ходе процесса под названием фотосинтез. Однако, как и отметили ученые в этом исследовании, у всего есть предел возможностей.

Человечество пока не нашло способа извлекать атмосферный углерод технологическими методами, а потому вынуждено полагаться на естественные процессы. И до тех пор, пока решение не будет найдено, нам придется мириться с ежегодным повышением температуры, климатическим хаосом, повышением уровня океанов, понижением эффективности сельского хозяйства и множеством других проблем.

Стоит отметить, что ученые в прошлом году выяснили, что у фотосинтеза есть и другое ограничение — он не может происходить, если температура воздуха повышается выше 46,7 градуса. То есть "легкие" нашей планеты могут в один момент остановиться.