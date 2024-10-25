Пляма, яка більша за Землю в два рази, спровокує магнітну бурю найближчими днями

Її сила буде вище "оранжевого" рівня

Світило продовжує гратись, і вчорашній вибух, який створила сонячна пляма, може призвести до геомагнітного шторму вже найближчими днями.

П'ятибальний геомагнітний шторм прогнозується вже 26 жовтня, адже викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця вплине на Землю. Про це повідомили синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

CME був викинутий у космос потужним сонячним спалахом (X3.3) 24 жовтня від плями AR3869. Він не прямує прямо до нашої планети, але навіть різкого удару вистачить, аби викликати яскраві полярні сяйва.

Водночас вчені попереджають про групу сонячних плям, масштаб яких розтягається на більш ніж 150 тис. км. Кожна з цих плям більша за нашу планету близько у два рази.

"Провідна сонячна пляма в цій групі (AR3869) спричинила сонячний спалах класу X3.3 24 жовтня, і вона може постійно створювати сильні спалахи. Сонячні плями, які слідують за нею, також можуть бути небезпечними. Ми не дізнаємося, поки вони трохи не повернуться до Землі, щоб розкрити свою внутрішню магнітну структуру. Змішані полярності сигналізують про можливість сильних вибухів", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України прогнозуються заморозки та дощі протягом 25 жовтня.