ПСВ — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Донеччани спробують взяти очки в Нідерландах

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти ПСВ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСВ — "Шахтар".

У прямому етері в Україні матч донеччан проти ПСВ покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Янг Бойз" доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість перегляду гри – від 69 грн. Додамо, що гра відбудеться в Ейндховені (Нідерланди) на "ПСВ-Стадіоні", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очки. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). У третьому турі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д та "Брестом".