Мільйони нових мігрантів: українці почнуть тікати за кордон, рятуючись від сильних морозів, пише The Times

Зараз Україна повинна покладатися на захист енергетичних об'єктів спорудами тільки першого та другого рівня, а також системами ППО

Європа найближчим часом може побачити чергову хвилю масової міграції з України, коли температура впаде до нуля та почнуться масштабні відключення електроенергії. Мільйони українців будуть рятуватися від морозів у Європі, оскільки понад 80% енергетики України зруйновано, або пошкоджено – а достатнього захисту для електростанцій українська влада так і не побудувала.

Про це пише видання The Times із посиланням на власні джерела. Причин, зазначається у матеріалі, кілька – це відсутність достатнього фінансування, параліч підрядників через рейди правоохоронних органів, та фатальна корупція, яка остаточно зупинила спорудження захисту.

"Цього тижня Росія завдала найбільших за останні місяці авіаударів по енергетичній інфраструктурі України. Сотні тисяч людей проводять до шести годин поспіль у темряві без тепла, світла та проточної води", – нагадало видання.

Чинний голова агентства із захисту критичної інфраструктури Сергій Сухомлін сказав у коментарі, що агентству довелося переглядати деякі контракти на будівництво захисту. Він дипломатично висловився, що підрядники очікували "занадто великих прибутків". Його попередник, Мустафа Найєм, був відправлений у відставку в червні 2024 року – як сам Найєм стверджує, відставка сталася за його бажанням та була своєрідним протестом проти провалів уряду. Окрім цього, звільнили Володимира Кудрицького, голову НЕК "Укренерго". Проте не схоже, щоб це якось допомогло.

"Підрядники заявили, що вони намагалися продовжити будівництво бункерів, але їм довелося брати кредити, щоб фінансувати мінімальний обсяг робіт, щоб продовжити будівництво — і що споруди ще далекі від завершення. В офісі однієї з провідних українських будівельних компаній, що бере участь у контрактах з охорони підстанцій, правоохоронці обшукали офіси та діяли без ордера, вилучивши комп’ютери, телефони та документи. Компанія також заявила, що уряд не виділив кошти, необхідні для будівництва бункерів", – додає видання.

У підсумку зараз Україна повинна покладатися на захист енергетичних об'єктів спорудами тільки "першого та другого рівня" – це так звані габіони, які заповнюються каменем, та захисні надземні бетонні укриття, а також системи протиповітряної оборони. Проте все це не здатне цілком захистити енергосистему, а без можливості опалювати житло та користуватися електроенергією незабаром мільйони українців можуть вирушити на Захід – з метою хоча б перечекати зиму.

Як повідомляв "Телеграф", енергетика – один з пунктів, що міститься у Плані стійкості, представленому президентом України Володимиром Зеленським 19 листопада у ВР. Але про які саме заходи йдеться, наразі невідомо.