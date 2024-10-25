Пятно, которое больше Земли в два раза, спровоцирует магнитную бурю в ближайшие дни

Ее сила будет выше "оранжевого" уровня

Светило продолжает играть, и вчерашний взрыв, который создало солнечное пятно, может привести к геомагнитному шторму уже в ближайшие дни.

Пятибалльный геомагнитный шторм прогнозируется уже 26 октября, ведь выброс корональной массы (СМЕ) из Солнца повлияет на Землю. Об этом сообщили синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

CME был выброшен в космос мощной солнечной вспышкой (X3.3) 24 октября от пятна AR3869. Он не следует прямо к нашей планете, но даже резкого удара хватит, чтобы вызвать яркие полярные сияния.

В то же время ученые предупреждают о группе солнечных пятен, масштаб которых растягивается на более чем 150 тыс. км. Каждое из этих пятен больше нашей планеты в приблизительно два раза.

"Ведущее солнечное пятно в этой группе (AR3869) вызвало солнечную вспышку класса X3.3 24 октября, и оно может постоянно создавать сильные вспышки. Следующие за ним солнечные пятна также могут быть опасными. Мы не узнаем, пока они немного не повернутся к Земле, чтобы раскрыть свою внутреннюю магнитную структуру. Смешанные полярности сигнализируют о возможности сильных взрывов", — резюмировали они.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких областях Украины прогнозируются заморозки и дожди в течение 25 октября.