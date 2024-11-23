"Динамо" — "Вікторія": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Кияни спробують взяти перші очки у єврокубку

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зіграє номінально домашній матч проти чеської "Вікторії" Пльзень. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Вікторія".

У прямому етері в Україні матч Біло-синіх проти "Вікторії" Пльзень покаже медіаплатформу Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Вікторія" пройде в Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", початок зустрічі — о 19:45 за київським часом. Трансляція гри на Mеgogo доступна за наявності підписки "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність" (вартість від 69 грн).

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти у Лігу чемпіонів.