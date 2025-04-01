В США заявили, що Захід, мовляв, повинен дотримуватися демократичних принципів

В США висловили "особливе занепокоєння" судовим рішенням, прийнятим у Франції щодо лідерки ультраправих Марін Ле Пен, яка користується підтримкою одночасно Кремля та Білого дому. Серед іншого судді заборонили Ле Пен обіймати державні посади протягом п'яти років, що не дасть їй балотуватися на виборах президента Франції у 2027 році.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Вона згадала про "демократію", а також про виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції у лютому.

"Згадаємо виступ віцепрезидента 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки щодо захисту свободи слова, а також проти виключення людей з політичного процесу. Ми маємо зробити більше як Захід, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними", – заявила вона.

За словами Брюс, в США нібито викликає "особливе занепокоєння таке виключення людей із політичного процесу". При цьому вона послалася на "агресивний і корумпований закон проти президента Трампа в Сполучених Штатах".

Зазначимо, 31 березня в Парижі суд визнав лідерку французької ультраправої партії Національне об’єднання (RN) та очікувану кандидатку на наступних виборах президента у Франції Марін Ле Пен винною у розкраданні коштів ЄС. Крім неї винними у цій справі визнали також 8 євродепутатів та 12 депутатських помічників. Ле Пен засудили до чотирьох років ув'язнення та п'яти років заборони займати будь-які державні посади. Вирок викликав паніку в Росії, там випустили на сцену штатний рот Кремля, Дмитра Пєскова, який звинуватив західні країни у… "відсутності демократії".

До цього було вдало вибито з політики ще одного кремлівського пішака. 6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів, на яких сенсаційно переміг Келін Джорджеску, маловідомий широкому загалу ультраправий прихильник Кремля та фашистів. Саме з цього приводу віцепрезидент США Джей Ді Венс влаштував істерику під час Мюнхенської безпекової конференції.

Після цього 26 лютого 2025 року Джорджеску затримали правоохоронні органи. Йому висунули звинувачення у причетності до організації з фашистським характером та у пропаганді публічних осіб, винних у злочинах геноциду чи воєнних злочинах, у фальсифікації заяв щодо джерел фінансування виборчої кампанії та інших злочинах, пов'язаних з виборами. За адресами, які були пов'язані з "політиком" та його оточенням, провели обшуки, під час яких виявили величезні суми у доларах готівкою, документи щодо його зв'язків з Росією та багато штурмового озброєння. Майже відразу ж після цього румунська державна безпека розгромила таємну організацію, яка готувала державний переворот в інтересах Кремля. Як виявилося, Джорджеску був тісно пов'язаний з цією групою. З огляду на все це, "політика", який став фігурантом низки кримінальних справ, відсторонили від участі у виборах.