Трамп знову наробив заяв: підтвердив готовність вводити санкції проти Росії та накинувся на Україну

Трамп знову значно завищив обсяги військової допомоги для України та погрожував Зеленському

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Білому домі 31 березня знову наробив суперечливих заяв. Так, він заявив, що готовий ввести нові санкції проти Росії, якщо мешканець Кремля Володимир Путін "не справиться зі своєю роботою" – проте водночас заявив, що не хоче цього робити, та вірить, що Путін виконає частину угоди. Також Трамп знову набрехав про обсяг військової допомоги Україні та висловився про членство Києва в НАТО.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що Трамп ствердно відповів на питання про його готовність запровадити нові санкції проти РФ, якщо не буде мирної угоди.

"Я хочу, щоби він уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей… Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що він не справляється зі своєю роботою. Але я вірю, що він виконає свою частину угоди", – заявив він, маючи на увазі Путіна.

Втім, не обійшлося без суперечливих заяв та відкритої брехні. Трамп знову значно завищив обсяги військової допомоги для України, заявивши про нібито 350 мільярдів доларів – цифру, яку вже багато разів спростовували. При цьому військову допомогу Європи він оцінив всього у 100 млрд, що також неправда, оскільки сума значно більша. Трамп заявив, що нібито намагається компенсувати ці витрати – попри те, що Україна відкритим текстом заявила, що не винна Вашингтону за військову допомогу ані копійки.

Президент США додав, що президент України Володимир Зеленський "намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини". Але Трамп в цей момент уникнув згадки про те, що Вашингтон в останній момент запропонував Україні кабальний договір, повністю змінивши усі домовленості.

Ще одна скандальна заява Трампа стосувалася вступу України до НАТО. Зокрема він повторив російський пропагандистський наратив про те, що бажання України вступити до Альянсу нібито стало причиною вторгнення Росії та пообіцяв, що Київ не вступить до НАТО за його життя.

Зазначимо, нещодавно Трамп заявив, що Зеленський не хоче підписувати угоду та вдався до погроз на його адресу. Він заявив, що рішення українського президента нібито буде мати "погані наслідки", а сам Зеленський – "великі проблеми". Також Трамп висловив своє невдоволення заявами представників як України, так і Росії щодо війни. Він вважає, що риторика обох сторін не сприяє досягненню миру.

Тим часом американські економісти вважають, що Трамп наразі не здатний примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. Кажучи мовою самого Трампа, у Білого дому "немає карт" і йому терміново потрібен спосіб "покращити руку США". Такий спосіб існує: він або допоможе припинити війну, або допоможе США отримати багато грошей, зазначають вони. Трампу запропонували простий та вигідний план, як припинити війну в Україні.