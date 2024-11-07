Затяжную магнитную бурю может подпитать выброс из Солнца: какой будет ее сила

Солнце не дает отдохнуть

Солнце продолжает создавать солнечные вспышки, провоцирующие магнитные бури на Земле. Одна из таких длится уже долгое время и в ближайшие дни не собирается уменшать свою силу.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 7 ноября, когда выброс корональной массы (СМЕ) ударит по магнитному полю Земли. Об этом сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем, моделями NOAA и NASA предусмотрено, что Землю коснется лишь небольшая часть СМЕ, поэтому вероятность геомагнитного шторма низкая.

Магнитные бури на Земле в течение 7-10 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 7 ноября, на Земле держится 5-балльная магнитная буря. Уже 8 ноября ее сила снизится до 4 баллов. Средний геомагнитный шторм прогнозируется и 9 ноября. В последний день этой недели, 10 ноября, ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины ворвется потепление до +15 градусов. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.