"Я роблю це за бабки": маленький українець вигадав оригінальний бізнес і став героєм курйозного відео

За свої "інформаційні послуги" бізнесмен приймав плату у вигляді пожертв

У Запоріжжі підприємлива дитина вигадала собі цікавий бізнес і стала зіркою TikTok. Підробіток хлопця насмішив українців.

Відповідне відео публікують у мережі. Школяр намалював плакат, де нагадував водіям про дотримання швидкісного режиму та попереджав про пост поліції. За свої "інформаційні послуги" бізнесмен приймав плату у вигляді пожертв від небайдужих водіїв.

"Я не порушую закон. Я роблю це за бабки. Це Запоріжжя, крихітко, тут скрізь розводять", — сказав хлопчика одному із здивованих водіїв.

Відео зі школярем швидко розлетілося мережею. Більшість коментаторів із позитивом поставилися до ідеї. А дехто припустив, що це гумористична постановка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у TikTok завірусилися відео з "двійником" президента України Володимира Зеленського. Схожість італійського блогера з українським лідером настільки сильна, що залишає безліч коментаторів здивованими.

Також ми розповідали про те, що жінку у футболці з оголеними Трампом та Путіним помітили у магазині Дніпра. Принт виявився відомим мемом.