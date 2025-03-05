Повістки розносить пошта: що буде, якщо не забрати лист від ТЦК

За неявку до військкомату можна отримати штраф

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжили до травня. Військовозобов’язані можуть отримувати повістки не лише особисто від працівників ТЦК та СП, а й поштою.

Якщо людина не забрала такого листа від військкомату, повістка все одно вважатиметься врученою. Юрист Андрій Карпенко пояснив, що такі повістки повинні надсилатися рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Конверт має містити опис вкладення, у якому зазначаються дані отримувача, начальника територіального центру комплектування, а також дата накладення електронного підпису.

Як це працює на практиці

Листоноша не приносить повістку додому, а залишає повідомлення у поштовій скриньці з відповідною позначкою: "Повістка ТЦК", "Вручити особисто". У деяких випадках можуть зателефонувати, якщо номер отримувача вказаний на конверті, розповідає юрист.

Найголовніше: навіть якщо військовозобов’язаний не прийде за листом, повістка все одно буде вважатися врученою.

Також належним чином громадянин оповіщений, якщо:

особисто отримав повістку (це фіксується в системі "Укрпошти");

на пошті проставлена відмітка про відмову від отримання;

отримувач відсутній за адресою, вказаною у військовому обліку;

військовозобов’язаний не повідомив ТЦК про зміну місця проживання після переїзду.

Крім того, відповідно до статті 268 КУпАП, справи про ухилення від мобілізації розглядаються у присутності особи. Проте якщо є докази, що військовозобов’язаного вчасно повідомили, рішення можуть ухвалити й без нього, додає юрист.

Нагадуємо, що за неявку за повісткою до ТЦК передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи за такі порушення під час воєнного стану від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, які дані військовозобов'язані повинні оновлювати в ТЦК. В деяких випадках не потрібно особисто звертатися у військкомат.