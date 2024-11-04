На Марсі знайшли зелені плями — NASA Perseverance вдалося їх сфотографувати

Ці плями можуть бути доказом існування води чи навіть життя

Вчені продовжують вивчати Марс. Після останнього припущення про те, куди зникла атмосфера "Червоної планети", науковці отримали нову загадку.

Марсохід NASA Mars Perseverance надіслав зображення загадкових зелених слідів на поверхні планети. Він зафіксував зелені плями під верхнім шаром.

Зелені плями знаходяться в унікальній місцевості яку назвали "Змієві пороги". Марсохід наконечником зняв частину породи, на місці абразиву діаметром приблизно 5 см в камені знайшли білі, чорні та зелені вкраплення. Найбільше здивування вчених викликали сіро-зелені плями з нечітким світло-зеленим обідком.

Подібні зелені плями на Землі виникають в кількох випадках:

коли вода просочується крізь осад і перш ніж затвердіти починає перетворювати окислене залізо на відновлене (для цього іноді потрібні специфічні мікроби), зелений колір може бути результатом гниття органічної речовини зелений колір виникає через взаємодію сірки та заліза.

Вченим не вдалося додатково взяти додаткові аналізи, тому склад зелених плям на Марсі залишається загадкою. Команда сподівається, що в майбутньому ще раз побачить зелені плями, які зможе дослідити. Наразі марсохід Perseverance закінчує вивчати стародавні скелі краю кратера Єзеро.

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