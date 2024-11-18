Сонце поки затихло: прогноз щодо магнітних бур протягом тижня

З'явився оновлений графік коливань

Сонячна активність падає, але астросиноптики прогнозують, що вона може поновитись в кінці поточного тижня.

За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, Сонце не створює спалахів вже третій день поспіль. Крім того, на ньому немає плям, які можуть стати причиною викиду корональної маси (СМЕ).

Водночас синоптики зі сайту Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що ймовірність сонячних спалахів класу Х становить не більше 10%.

Магнітні бурі на Землі упродовж 18-24 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 18 листопада, магнітне поле Землі знаходиться в лапах середньої магнітної бурі в 4 бали. Вже наступного дня, 19 листопада, її сила впаде до "зеленого" рівня, тобто до геомагнітного штилю.

Протягом 20-24 листопада не прогнозується будь-яких коливань вище 2 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні протягом 18 листопада, понеділка, очікувати на сніг.