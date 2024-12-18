Маразм міцнішав. У Держдумі прочитали вірш про "Орєшнік", відео

Вірш містить у собі шовіністичні нотки та загрози "ворогам" Росії

Депутат Державної думи Російської Федерації, лідер партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов прочитав з трибуни вірш про ракету "Орєшнік", якою вже били по Україні.

Відео опублікувала у своєму Telegram-каналі Ксенія Собчак. Цей чотиривірш містить у собі прояви російського шовінізму.

Також Миронов привітав колег із Новим роком.

Цей "твір мистецтва" звучить так:

"Дракон врага весь год громил

И честно всех предупредил:

Змея, фашиста и приспешника

Накроет веточка „Орешника“ "

До цього Сергій Миронов з’являвся у залі засідань Держдуми у футболці з зображенням Володимира Путіна та підписом "Міцний Орєшнік".

Сергій Миронов є депутатом Державної Думи РФ з 2007 року. Він очолює партію "Справедлива Росія", яка з 2016 року після об’єднання з партією "За Правду!" Захара Прилєпіна стала називатися "Справедлива Росія — За Правду".

Миронов з 2014 року підтримує агресію Росії проти України, а після 24 лютого 2022 року виступає за вбивство Володимира Зеленського та оголошення України "терористичною державою". Крім того, Миронов та його родина підозрюються в розкраданні та незаконному усиновленні неповнолітньої дитини з Херсона.

Ще Сергій Миронов виступає за повернення до Росії смертної кари для "терористів", якими там вважають і українців. Також він позував з кувалдою, отриманою в подарунок від лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що загинув улітку 2023 року в авіакатастрофі.

Восени 2022 року кувалдою був вбитий російський в’язень Євген Нужин, який вийшов з в’язниці і пішов воювати в Україну у складі ПВК "Вагнер". Далі він здався в полон Силам оборони України і заявив, що збирається воювати проти Росії, але пізніше він зник і був вбитий, імовірно, членами групи "Вагнера".

З того часу ця кувалда, де-факто, стала символом узаконених позасудових розправ в Росії над "зрадниками" та "перебіжчиками".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимира Путіна спіймали на брехні про ракету "Орєшнік".