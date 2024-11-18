Солнце пока затихло: прогноз по магнитным бурям в течение недели

Появился обновленный график колебаний

Солнечная активность падает, но астросиноптики прогнозируют, что она может возобновиться в конце этой недели.

По словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, Солнце не создает вспышек уже третий день. Кроме того, на нем нет пятен, которые могут стать причиной выброса корональной массы (СМЕ).

В то же время, синоптики с сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что вероятность солнечных вспышек класса Х составляет не более 10%.

Магнитные бури на Земле в течение 18-24 ноября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 18 ноября магнитное поле Земли находится в лапах средней магнитной бури в 4 балла. Уже на следующий день, 19 ноября, ее сила упадет до "зеленого" уровня, то есть геомагнитного штиля.

В течение 20-24 ноября не прогнозируется каких-либо колебаний выше 2 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в течение 18 ноября, понедельника, ожидать снег.