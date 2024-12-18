Над Україною почали літати пасажирські літаки? Зафіксовано новий загадковий факт (фото, карта)

Літак летів із Дохи до Варшави

Радари над Україною знову зафіксували загадковий пасажирський літак. За кілька тижнів до цього приблизно в цьому ж районі українці вже повідомляли, що нібито бачили дивний борт на власні очі.

Про новий політ свідчать дані порталу Flightradar24, який відстежує польоти по всьому світу у реальному часі. Його системи зафіксували нібито перетин кордону України в районі Закарпаття пасажирським літаком Airbus A320-232 із бортовим номером A7-AHQ. Цей літак, за даними з відкритих джерел, належить "Авіалініям Катару". Цього дня він здійснював переліт із Дохи до Варшави.

Під час цього польоту борт нібито перетнув кордон України в районі Закарпаття, пролетів над нашою країною, а потім приземлився у Польщі. За кілька тижнів до цього Україну вже хвилювала інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.

Це фото, як стверджується, було зроблено над Буковелем:

При цьому в цей час слід нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва, а потім новий зробив ще один круп.