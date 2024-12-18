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Над Україною почали літати пасажирські літаки? Зафіксовано новий загадковий факт (фото, карта)

Автор
Денис Подставной
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Автор
Над Україною почали літати пасажирські літаки? Зафіксовано новий загадковий факт (фото, карта) Новина оновлена 18 грудня 2024, 16:53

Літак летів із Дохи до Варшави

Радари над Україною знову зафіксували загадковий пасажирський літак. За кілька тижнів до цього приблизно в цьому ж районі українці вже повідомляли, що нібито бачили дивний борт на власні очі.

Про новий політ свідчать дані порталу Flightradar24, який відстежує польоти по всьому світу у реальному часі. Його системи зафіксували нібито перетин кордону України в районі Закарпаття пасажирським літаком Airbus A320-232 із бортовим номером A7-AHQ. Цей літак, за даними з відкритих джерел, належить "Авіалініям Катару". Цього дня він здійснював переліт із Дохи до Варшави.

Під час цього польоту борт нібито перетнув кордон України в районі Закарпаття, пролетів над нашою країною, а потім приземлився у Польщі. За кілька тижнів до цього Україну вже хвилювала інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.

Це фото, як стверджується, було зроблено над Буковелем:

При цьому в цей час слід нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва, а потім новий зробив ще один круп.

Теги:
#Україна #Літак #Авіація #Політ