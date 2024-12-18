У Росії назвали нібито космічні втрати ЗСУ, а Z-воєнкори скиглять про Курськ та Покровськ

В Україні прокоментували заяву Герасимова

У Росії заявили, що втрати ЗСУ становили нібито близько мільйона осіб. Але попри таку дезінформацію, у Генштабі МО РФ стверджують, що цілей так звана "СВО" поки що не досягла.

Таку заяву зробив начальник Генштабу Валерій Герасимов на брифінгу для військових аташе іноземних держав. Повідомляють росЗМІ.

"Підбиваючи підсумки діяльності Збройних сил цього року, зазначу, що всі завдання, поставлені керівництвом країни, виконані", — сказав він.

За його словами, з початку спецоперації ЗСУ втратили близько 1 млн осіб убитими і пораненими (понад 365 тисяч загинуло), приблизно 20 тис. танків і броньованих машин.

Проте, зазначимо, що в Україні не коментували справжні втрати ЗСУ. За словами Володимира Зеленського, ця цифра сягає близько 43 тис військових.

Герасимов також згадав за Курську область, де ЗСУ проводять операцію. Там, як сказав начальник Генштабу ЗС РФ нібито ЗСУ втратили понад 42 тис. осіб, понад 1 800 танків і броньованих машин.

"Просування ЗСУ в Курській області зупинено, припинено спроби прориву груп ЗСУ і найманців углиб Росії. Цілі спеціальної військової операції, безумовно, будуть досягнуті", — сказав він.

Головний журналіст і оглядач-міжнародник сайту NV, ведучий Radio NV Іван Яковина прокоментував заяву Герасимова. Він каже, що Z-воєнкори одразу ж вибухнули обуренням.

"Виявляється, Путін не ставив завдання не тільки взяти Покровськ або Куп'янськ, а й навіть відбити Курську область. Пишуть, що або Герасимов бреше, або Путін — повний д**іл", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що у РНБО розповіли, скільки північнокорейців вже вбито та поранено на фронті.