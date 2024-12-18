Новорічні фрукти б'ють по гаманцю: скільки коштують апельсини та мандарини

Напередодні новорічних свят ціни можуть змінюватися

В Україні різко зросли ціни на цитрусові фрукти, зокрема вартість апельсинів та мандаринів збільшилася на 15-20% порівняно з минулим роком. Наразі вартість апельсинів на прилавках коливається від 80 до 120 гривень за кілограм.

За мандарини українцям доведеться заплатити від 90 до 120 гривень, тоді як клементини можна придбати за нижчою ціною – 50-60 гривень за кілограм. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в етері "Українського радіо".

На український ринок цитрусові постачають п'ять країн: Єгипет, Туреччина, Іспанія, Південна Африка та Греція. Лимони переважно надходять з Аргентини.

Фахівці зазначають, що подорожчання фруктів пов'язане з недостатньою пропозицією на внутрішньому ринку. Додатковими чинниками виступають несприятливі погодні умови та неврожай у країнах-експортерах.

Напередодні новорічних свят ціни можуть змінюватися через коливання валютного курсу та особливості постачання. Клементини, які є гібридом апельсина та мандарина, залишаються найдоступнішим варіантом серед цитрусових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що імпортні сири можуть витіснити українські. Здорожчання цього продукту пов'язане з постійним зростанням цін на молочну сировину.