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У Києві продають особняк нашпигований антикваріатом, шкурами та позолотою за нереальні гроші (фото)

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Особняк на Печерських пагорбах Новина оновлена 18 грудня 2024, 16:53
Особняк на Печерських пагорбах. Фото Колаж "Телеграфу"

В інтер’єрі використані "неповторні елементи з часів палеоліту та мезозою"

На Печерських Пагорбах у Києві продається шикарний особняк із власним Spa-комплексом, камінним залом та оранжереєю. Будинок розташований в безпосередній близькості від Ботанічного саду імені Гришка і господарі навіть мають власний вихід до цього унікального місця.

За котедж просять 7 мільйонів 700 тисяч доларів США або 322 мільйони гривень. Оголошення про продажу було опубліковане на профільному ресурсі.

На ділянці в 0,11 гектар у Печерському районі Києва всі бажаючі можуть придбати резиденцію, яка складається з основного будинку та окремого Spa-комплексу.

У дворі є фонтан, велика альтанка, зона барбекю та простір для ігор на відкритому повітрі. Також передбачено гараж на два автомобілі.

Котедж розташований поряд з Ботанічним садом імені Гришка та у власників, як зазначено в оголошенні, буде приватний доступ на територію ботсаду.

"І коли власникам та їхнім гостям захочеться більше природи, то це забезпечить окремий вхід/вихід у Ботанічний сад, де процвітає найбільша колекція різних представників флори в Україні", — йдеться у повідомленні.

Триповерховий господарський будинок має чотири спальні з власними санвузлами, гардеробними, кухню, їдальню, велику вітальню з каміном під високими стелями, кабінет, оранжерейну та спортзал.

Ремонт виконаний у класичному стилі. Тут удосталь представлені витвори мистецтва, антикваріат, а також скульптури з дорогоцінних порід каменю та деревини. У кімнатах можна побачити багато шкур і опудал диких тварин, а сам будинок більше схожий на музей, ніж на житловий простір.

Цікаво, що автор оголошення стверджує, що в будинку є "неповторні елементи з часів палеоліту та мезозою".

Двоповерховий спа-комплекс на першому поверсі складається з басейну, сауни та величезної камінної зали, що передбачає функцію власного кінотеатру. На другому рівні є три спальні із санвузлами для гостей господарів маєтку.

Також зазначено, що в будинку використані виключно дорогі меблі та техніка. А довкола — статусні сусіди та зона котеджної забудови.

За котедж просять — 7 700 000 $.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів. Тут є власний сад, простора тераса, басейн та шикарна вітальня з мармуровими колонами.

Розташований будинок на території приватного сектора в Печерському районі Києва. Варто визнати, що садиба насправді має незвичайний вигляд і створює цілісний образ близькосхідного маєтку.

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