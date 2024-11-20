Землю охопила сильна магнітна буря, коли вона завершиться

Сонце знову відправило Землі "геомагнітний" подарунок

На Землі вирує 5-бальна магнітна буря, хоча мінімальна сонячна активність мала б протриматись майже до кінця поточного тижня.

Як повідомили астросиноптики з сайту Meteoagent який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 20 листопада, на нашій планеті тримається сильна магнітна буря 5 балів.

Вже наступного дня, 21 листопада, її сила впаде до "зеленого" рівня, тобто гоемагнітного штилю. Упродовж 22-24 листопада не очікується будь-яких коливань вище 3 балів.

Дані щодо прогнозу сонячних спалахів оновлюються онлайн, адже інформація про активність на світилі надходить кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики попереджають українців про небезпечну погоду в деяких областях протягом 20 листопада. Місцями також було оголошено штормове попередження.

Водночас, фахівці також поділились прогнозом коли в Україну увірвуться сніг та морози. Така зимова погода не змусить себе довго чекати.