Фото дня: як Трамп та Зеленський зустрілися віч-на-віч у Ватикані

Це їх перша особиста зустріч після суперечки в Білому домі в лютому

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася у Ватикані у суботу, 26 квітня. Лідери взяли участь у церемонії поховання Папи Франциска. В мережі з'явилося фото їхньої розмови.

На знімках — Зеленський та Трамп сидять на стільцях близько один до одного на тлі біблійних розписів стін Базиліки Святого Петра, де вони зустрілися. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі. Про це повідомив "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров.

Розмова Трампа та Зеленського у Ватикані — що відомо

У Білому домі заявили, що Трамп провів "дуже продуктивну розмову" з Зеленським перед похороном Папи Франциска у Ватикані. Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг зазначив, що президенти провели приватну зустріч "та мали дуже продуктивну розмову". Представник Білого дому додав, що більше деталей про зустріч буде надано пізніше.

Як розповідав "Телеграф", напередодні Трамп прилетів до Риму та заявив, що планується зустріч з представниками України та Росії щодо припинення війни. За його словами, значна кількість "ключових пунктів" так званої "мирної угоди" вже нібито погоджена. Трамп додав, що Київ та Москва нібито "дуже близькі до домовленості" щодо миру; тепер потрібна зустріч "на найвищому рівні", щоб нарешті у війні можна було "поставити крапку", написав він у власній соцмережі Truth Social.