Сніг та морози: коли в Україні різко погіршиться погода

Україну накриють сильні дощі зі снігом

Найближчими днями в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Зокрема, від 21 листопада температура повітря знизиться до мінусових позначок майже по всій території країни.

Крім того, на території більшості областей очікуються сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 20 листопада температура повітря вночі становитиме 0…+5 градусів, вдень +6…+11, на півдні до +15 градусів. Однак вже 21-22 листопада температура різко знизиться. Вночі очікується від +3 до -3 градусів, на заході країни похолодає до -6 градусів. На півдні та сході України буде тепліше: +1…+7, вдень 21 листопада +7…+12 градусів.

23-25 листопада на більшості території України очікується -3… -6 градусів в нічний час, вдень близько нуля. На півдні та сході країни буде дещо тепліше: вночі від 0 до -3, вдень до +6 градусів.

Крім того, за прогнозом синоптиків, з 20 по 24 листопада країну накриють сильні дощі зі снігом. Вітер посилиться до 15-20 метрів на секунду, а в Карпатах здійметься хуртовина з поривами до 30 м/с. Сніговий покрив сягне 15 сантиметрів, у горах – до пів метра. Водіїв попереджають про ожеледицю. Негода прийде із заходу і за кілька днів дістанеться східних областей.

Карта опадів в Україні 20 листопада

Карта опадів в Україні 22 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких областях днями найсильніше погіршиться погода. Про це розповів відомий синоптик Віталій Постригань.