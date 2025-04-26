Порошенко новий Холостяк? Зібрали найдотепніші меми про "розлучення" подружжя експрезидента

Дружина Порошенка подала позов на 17 млрд

Позов дружини п’ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко на розподіл майна неабияк розвеселив мережу. Українці вже створили чимало кумедних мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що позов до суду на 17 млрд грн не свідчить про розлучення, що нещодавно підтвердило саме подружжя.

Проте українці все ж припустили, що Порошенко цілком може стати новим героєм розважального шоу "Холостяк". Його великі статки і медійність привернули б увагу не тільки учасниць, а й всієї мережі.

Однак Порошенко вже прокоментував чутку про розлучення, опублікувавши фото з дружиною. Він написав "Кохаю". Марина Порошенко у відповідь поширила фото з чоловіком і зазначила "Поруч завжди". Тут українці пригадали культові зображення Love is.

"Love is… віддати їй 17 мільярдів через рішення Крижопільського районного суду", — йдеться у мемі.

Були серед жартів і більш пікантніші про те, що причиною позову до суду стало "сиве волосся у зубах", яке буцімто набридло дружині Порошенка.

Нагадаємо, що після позову дружини Порошенка до суду виникло чимало чуток про розлучення, але в партії "Європейська солідарність" їх спростували. Там наполягли, що в родині Порошенків насправді нема і не було конфліктів. Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді розповіли, чому Порошенко не зміг поїхати до США ще до накладання санкцій РНБО.