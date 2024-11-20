Землю охватила сильная магнитная буря, когда она завершится

Солнце снова отправило Земле "геомагнитный" подарок

На Земле бушует 5-балльная магнитная буря, хотя минимальная солнечная активность должна продержаться почти до конца текущей недели.

Как сообщили астросиноптики с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 20 ноября, на нашей планете держится сильная магнитная буря 5 баллов.

Уже на следующий день, 21 ноября, ее сила упадет до "зеленого" уровня, то есть геомагнитного штиля. В течение 22-24 ноября не ожидается каких-либо колебаний выше 3 баллов.

Данные о прогнозе солнечных вспышек обновляются онлайн, ведь информация об активности на светиле поступает каждые 10 минут.

Напомним, ранее Телеграф писал, что синоптики предупреждают украинцев об опасной погоде в некоторых областях в течение 20 ноября. Местами также было объявлено штормовое предупреждение.

В то же время, специалисты также поделились прогнозом, когда в Украину ворвутся снег и морозы. Такая зимняя погода не заставит себя долго ждать.