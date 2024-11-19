Сонячна пляма активізувалась: чи будуть магнітні бурі на Землі упродовж тижня

Є оновлений графік коливань

Астросиноптики прогнозували мінімальну сонячну активність до кінця поточного тижня. Однак пляма на світилі викликала раптові нові спалахи й вони будуть геоефективними, коли вона повернеться "обличчям" до Землі.

У понеділок, 18 листопада, сонячна пляма AR3901 викликало дев’ять спалахів класу М. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Сонячна пляма повертається до Землі, тому майбутні спалахи будуть дедалі більш геоефективними, якщо вона залишатиметься активною", — наголосили у повідомленні.

Магнітні бурі на Землі 18-24 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 19 листопада, тримається мінімальна сонячна активність в 3 бали. Така синоптична ситуація має протриматись до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких областях найближчими днями найсильніше погіршиться погода. Синоптик прогнозує снігопади та морози.