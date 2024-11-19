Українців попередили про небезпечну погоду на 20 листопада: яким областям приготуватися

Очікуються сильні пориви вітру, а у Карпатах буде дощ та мокрий сніг.

В Україну найближчим часом прийде холодна та сніжна погода. Також у середу, 20 лютого, по всій території України оголошено штормове попередження.

Про це повідомив Укргідрометцентр. У середу усю територію України накриє сильний шторм. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Також синоптики опублікували мапу погодних умов на завтра. Очікується I ("жовтий") рівень небезпеки.

У високогір’ї Карпат очікуються пориви вітру 25-30 м/с. Вдень у Карпатах та Закарпатті очікується сильний дощ та мокрий сніг.

Температура повітря на заході України вночі буде +2...+5 градусів, а вдень — +5...+11 градусів. У центрі та на півночі України вдень очікується +8…+13 градусів, а вночі – від нуля до +14 градусів.

На півдні України вночі очікується температура повітря +3…+8 градусів, а вдень від +10 до +15 градусів. На сході України вночі буде від нуля до -1 градусів, а вдень від +8 до +10 градусів.

Громадянам рекомендується бути обережними під час штормового попередження в середу. Також рекомендується бути обережними під час їзди на трасах.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою погодою буде у Києві найближчими днями.