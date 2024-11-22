Вчені вперше сфотографували зірку в іншій галактиці — знадобилось чотири телескопи (фото, відео)

Зірка знаходиться за 160 000 світлових років від Землі

Астрономи зробили перший детальний знімок зірки в іншій галактиці, на відстані понад 160 000 світлових років від нас. Це відома зірка-бегемот WOH G64 — червоний надгігант.

Newscientist пише, що для цього знадобилась потужність чотирьох телескопів. WOH G64 — надзвичайна червона зірка-надгігант, розташована у Великій Магеллановій Хмарі (ВХМ), приблизно за 160 000 світлових років від Землі. Вона визнана однією з найбільших і найяскравіших відомих зірок, її радіус приблизно в 1540 разів перевищує радіус Сонця. Світність зірки приблизно у 282 000 разів більша, ніж у Сонця, що робить її однією з найяскравіших у всесвіті.

Зірка WOH G64 на фото - ліворуч, та в інтерпритації художника - праворуч

Детальне зображення WOH G64 за допомогою дуже великого телескопа-інтерферометра (VLTI). VLTI складається з чотирьох 8,2-метрових телескопів (UT) і чотирьох менших 1,8-метрових допоміжних телескопів (AT). UT фіксуються на місці, тоді як AT можна переміщувати в різних місцях, підвищуючи гнучкість спостереження.

Спостереження виявили яйцеподібний кокон газу та пилу, що оточує зірку, що вказує на те, що вона перебуває на пізній стадії свого життя перед потенційним вибухом наднової зірки. Команда відзначила, що WOH G64 тьмяніє протягом останнього десятиліття, що свідчить про значні зміни, коли він наближається до кінця.

Раніше "Телеграф" розповідав про вивчення космосу за 11 млрд років. Спостереження та вивчення темної матерії підтвердило теорію Ейнштейна.