Гороскоп на 27 квітня: чужі турботи у Близнюків, напад самокритики у Дів

Декому доведеться підлаштовуватися під бажання друзів та родичів

Кожен із нас стикається з проблемами у житті, але вони завжди тимчасові. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 27 квітня, і розповідає, як провести цю неділю спокійно та з упевненістю навіть за найменших непередбачених ситуацій.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День сприятиме просуванню вперед, хай і не так швидко, як хотілося б. Захочеться швидких змін, проте завтра виявляться особливо цінними терпіння та поради досвідченіших людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вранці можлива невелика смуга невдач, але вже до обіду все почне покращуватися. Фінансовим питанням варто приділити особливу увагу, а обіцянки давати близьким лише тоді, коли ви впевнені, що зможете їх виконати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Енергії дня зроблять вас більш чутливими до емоцій оточуючих. Проявляйте участь у чужих турботах, але будьте обережні: ретельно перевіряйте інформацію, особливо ту, що надходить від малознайомих людей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вас можуть почати хвилювати теми, пов’язані зі здоров’ям, і це дуже правильний фокус уваги. Приділіть завтра час своєму самопочуттю, почніть позбавлятися шкідливих звичок та перегляньте своє ставлення до життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Можливо доведеться враховувати бажання друзів і рідних, підтримувати бесіди на не найцікавіші теми, а також частіше надавати моральну підтримку. Проявіть терпіння та увагу до близьких – у майбутньому це обов’язково буде вам на користь.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Багато хто буде схильний до буркотливості. Велика ймовірність, що роздратування звернеться всередину і викликає напад самокритики. Щоб уникнути негативу, краще поринути у приємні спогади або повністю взятися за роботу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Орієнтуйтеся відразу на два джерела — внутрішній голос і здоровий глузд. Якщо між ними виникнуть суперечності або з’явиться тривога — це сигнал, що вибраний шлях розходиться з тим, що призначила вам доля.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відкривається чудова можливість для втілення своїх бажань. Можна планувати великі покупки, розпочинати нові проєкти вдома та у професійній сфері. День також є сприятливим для занять духовними практиками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Важливо уникати обману. Будьте чеснішими з оточуючими, навіть якщо правда, на перший погляд, може ускладнити ситуацію. Брехня завтра буде здатна зруйнувати довіру та підірвати вашу репутацію.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Скромність стане вашим головним союзником у завоюванні поваги оточуючих. Заздалегідь визначтеся, на чому сконцентрувати свої зусилля — на любовній сфері чи робочих справах. Успіх одразу у двох напрямках малоймовірний.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей день постарайтеся утриматися від порожніх обіцянок. Навіть якщо доведеться сказати людині неприємну правду, то краще вибрати щирість. Інакше можна втратити повагу вірного друга чи надійного колеги.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День обіцяє безліч сюрпризів. Намагайтеся філософськи сприймати дрібні невдачі та негаразди, а поганий настрій розганяйте посмішкою та улюбленими справами. Це допоможе швидше відновити сили та повернути гармонію.