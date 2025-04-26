Заради Шустера покинула сім’ю та переїхала з Москви до Києва: як виглядає екскохана телеведучого

Телеведучий зробив Ользі пропозицію, але до весілля справа не дійшла

Популярний телеведучий Савік Шустер, у якого від першого шлюбу двоє дорослих дітей, кілька років перебував у стосунках із росіянкою Ольгою Невською. Познайомилися вони у Москві, але потім разом поїхали жити до Києва. Заради Шустера жінка розлучилася з чоловіком і залишила у Росії сина.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Ольга Невська та що про неї відомо. Їхні стосунки раптово закінчилися й ініціатором розриву був саме ведучий.

Ольга Невська — що відомо про колишню цивільну дружину Савіка Шустера

Журналіст та телеведучий Савік Шустер, відомий по роботі в російських та українських ЗМІ, офіційно був одружений один раз. Його обраницею стала італійка, яка народила йому дочку Сару та сина Стефано. Але шлюб незабаром розпався через те, що жінка не підтримала Шустера у його прагненні розвивати кар’єру журналіста та переїжджати з ним до інших країн.

Савік Шустер працював на російських та українських телеканалах

З кінця 1990-х років Савік Шустер почав працювати на російському телебаченні, але спочатку на позаштатній основі. Однак поступово він просувався кар’єрними сходами й незабаром створив ток-шоу "Свобода слова", ставши його незмінним ведучим.

У Москві він і познайомився з російським стилістом Ольгою Невською. Між ними спалахнули романтичні стосунки й заради Шустера жінка пішла від свого чоловіка. В інтерв’ю "Детектор медіа" за 2018 рік Ольга розповідала, що від першого шлюбу у неї є син Артем і для нього розлучення батьків стало важким ударом.

Як виглядає колишня цивільна дружина Савіка Шустера

Росіянка розповідала, що відносини Савіка з її сином Артемом спочатку не склалися, тому він відмовився разом із ними переїжджати до Києва, коли Шустеру запропонували роботу на українському телебаченні у 2005 році.

Савік Шустер та його колишня кохана Ольга

Ольга вирішила залишити сина в Москві, хоча намагалася приїжджати до нього щотижня, щоб не втратити зв’язок між ними. В Україні Ольга почала працювати разом із коханим, вона стала артдиректором Шустера, а невдовзі й головним продюсером "Савік Шустер Студіос".

Савік Шустер та Ольга Невська

У 2009 році телеведучий зробив Ользі пропозицію руки та серця. Як писали ЗМІ, Савік Шустер подарував колишній обраниці обручку в день її народження, підготувавши романтичний сюрприз. Це сталося в розкішному ресторані, на очах у друзів та колег, він навіть потай привіз із Москви її сина Артема на цю подію, оскільки відносини між ними стали трохи теплішими.

Савік Шустер у 2009 році зробив Ользі пропозицію

Але оформити шлюб офіційно пара не могла, оскільки Шустер на той момент був ще одружений з італійкою. А через сім років, у 2012 році стало відомо, що телеведучий покинув Ольгу Невську. Причина такого кроку лишилася невідомою.

За даними, після розриву Ольга повернулася до Москви й намагалася побудувати кар’єру в кінематографі. Розставання з Савіком Шустером вона переживала важко, кілька місяців просто лежала в ліжку.

Телеведучий Савік Шустер покинув Ольгу у 2012 році

Ольга розповідала, що навіть купила у Києві невелику квартиру та мріяла про спільне майбутнє з телеведучим, але він її покинув і попросив піти з продакшену. Наразі невідомо, де зараз Ольга Невська, як виглядає та чим займається, інформації у відкритому доступі про це немає. Судячи з усього, жінка веде закритий спосіб життя.

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