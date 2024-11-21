Сильна магнітна буря була хибною? Чи чекати нового космічного удару до кінця тижня

На Сонці продовжують відбуватись спалахи

На Землі протягом 20 листопада мала протриматись магнітна буря 5 балів, однак вона зникла з графіка. Найближчими днями не передбачається будь-яких коливань вище 4 балів.

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні й за цей час на світилі відбулось 10 спалахів класу С. Вони ніяк не впливають на Землю, як повідомили фахівці з Meteoprog.

Протягом четверга, 21 листопада, сонячна активність очікується низькою. Ймовірність спалахів класу М складає 50%, а класу Х — 10%.

Водночас згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, упродовж 21-24 листопада на Землі не відбудеться будь-яких геомагнітних коливань вище 3 балів.

Дані про космічну погоду надходять кожні 10 хвилин, тому прогноз оновлюється онлайн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що метеорологічна зима потроху пробирається в Україну. Деякі її міста вже засипало снігом і є ймовірність подальших опадів.