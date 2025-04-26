Трамп і Зеленський стали героями мемів після зустрічі у Ватикані: зібрали найсмішнішу добірку

Присутній навіть чорний гумор

26 квітня у Ватикані, на церемонії прощання з Папою Франциском, відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Соцмережі заполонили кумедні меми — користувачі жваво обігрували цю неочікувану подію з гумористичним підходом.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найсмішніші картинки.

На одному з мемів Зеленський і Трамп сидять біля якогось закладу, а над ними розкриті парасолі з логотипами популярного українського пива. Така сцена створює комічний контраст із серйозністю місця їх реальної зустрічі.

У мережі також поширився жарт про те, що Папа Франциск, навіть після смерті, нібито організував для представників США та України можливість побачитися особисто.

Не менш влучним та актуальним став мем про українську традицію — пригощання цукерками на кладовищі. У гумористичній версії Зеленський пояснює Трампу "ламаною" українсько-англійською, що на цвинтарі цукерки брати не можна.

Ще один мем об'єднав реальне фото зустрічі із вставкою хлопця, який тримає хрест у рамці на задньому плані, що надало картині сюрреалістичності.

Інший популярний жарт змальовує саміт Трампа й Зеленського на пластикових стільцях біля закладу з вивіскою "Шаурма на вугіллі". Двоє політиків виглядають так, ніби просто вирішили перекусити в скромному вуличному кафе, що виглядає особливо кумедно.

На фото нижче зображені 2 телефони з однаковими шпалерами: на одному — Зеленський, на іншому — Трамп. Над зображенням розміщено напис "Love is…" з червоним серцем, що підсилило гумористичний контекст.

Українці в цьому мемі натякнули й на нещодавну гучну заяву американського лідера. "Владімір, стоп!", — написали на картинці.

Ще підбірка актуальних та влучних жартів. Деякі з них висміяли й Путіна.

Завдяки несподіваним поєднанням серйозного та абсурдного ця серія мемів швидко стала вірусною і викликала бурхливу реакцію у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Великодня українці завжди активно готуються до святкувань. Тим часом мережу підірвали жарти та меми, присвячені цій темі.