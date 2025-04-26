У Росії офіційно визнали участь союзника у війні проти України

Іноземні солдати воювали у Курській області

У Росії вперше офіційно визнали участь північнокорейських солдатів у війні проти України. При цьому там оцінили їх за "високий професіоналізм".

Про це розповів начальник російського генштабу Валерій Герасимов у звіті Володимиру Путіну. Фрагмент його виступу було оприлюднено у російських пропагандистських каналах.

"Особливо хочу відзначити участь у звільненні прикордонних районів Курської області військовослужбовців Корейської народно-демократичної республіки, які відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство між нашими країнами, надали значну допомогу в "розгромі" угрупування ЗСУ", — сказав Герасимов.

Він охарактеризував північнокорейських військових, як тих, що виявили "високий професіоналізм", а також похвалив їх за "стійкість, мужність і героїзм".

Як повідомлялося раніше, перші повідомлення про взяття в полон Силам оборони України солдатів КНДР з’явилися в січні 2025 року. Вони пізніше розповіли, що думали, що воюють із солдатами Південної Кореї. У цьому запевняли агенти безпеки КНДР.

Варто зазначити, що в Україні та США північнокорейських солдатів не називали ефективними, оскільки їхня тактика більше нагадує радянську. Вона погано підходить до умов сучасної війни та призводить до величезних втрат.