Поруч з ким посадили Зеленського на похороні Папи (фото)

Папу Франциска поховали у Римі у базиліці Санта-Марія Маджоре

На урочистій церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Римі президент України Володимир Зеленський та перша леді сиділи поруч з високопоставленими особами. А саме з президенткою Індії Драупаді Мурму та президентом Угорщини Тамашом Шуйоком.

Про це свідчать опубліковані президентом фото. Зауважимо, що на такому широкомасштабному дійстві кожен з присутніх завчасно знає своє місце, адже людей розсаджують організатори події.

На фото видно, що поруч з першою леді Оленою Зеленського не сидів ніхто, а от президент України мав компанію. По ліву руку від нього сиділа президентка Індії Драупаді Мурму та президент Угорщини Тамаш Шуйок з дружиною Аніко Леваі. Драупаді Мурму була одягнена у традиційне індійське сарі бежевого з темно-синім кольору, а от угорський лідер обрав стриманий класичний чорний костюм з білою сорочкою. Перша леді Угорщини вдягнула елегантну сукню та чорний капелюшок.

Зеленський на похороні Папи

Зеленський та перша леді на похороні Папи поруч з президенткою Індії

Що президента Індії говорила про Україну та напад Росії

Драупаді Мурму протягом усього повномасштабного вторгнення не робила публічних заяв безпосередньо про війну та Україну. Але у квітні 2025 року під час офіційного візиту до Словаччини Мурму подякувала словацькій стороні за допомогу в евакуації громадян Індії з України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді цей жест розцінили як вияв солідарності та прояв дружби щодо України.

Драупаді Мурму

Що президент Угорщини говорив про війну в Україні

Позицію Угорщини доволі часто окреслює прем'єр-міністр Віктор Орбан, який має трохи проросійські погляди. Проте з останніх заяв саме Тамаша Шуйоко, зрозуміло, що він підтримує Україну. Однак вважає, що укладення миру має бути якмога швидшим, тому фактично підтримує "миротворчі місії" Орбана.

Тамаш Шуйок та дружина

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають образи першої леді України та США на похороні Папи Франциска.