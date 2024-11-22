Ученые впервые сфотографировали звезду в другой галактике — понадобилось четыре телескопа (фото, видео)

Звезда находится в 160 000 световых годах от Земли

Астрономы сделали первый подробный снимок звезды в другой галактике, на расстоянии более 160 000 световых лет от нас. Это известная звезда-бегемот WOH G64 – красный сверхгигант.

Newscientist пишет, что для этого понадобилась мощность четырех телескопов. WOH G64 — необычайная красная звезда-сверхгигант, расположенная в Большом Магеллановом Облаке (БМО), примерно в 160 000 световых лет от Земли. Она признана одной из самых больших и ярких известных звезд, ее радиус примерно в 1540 раз превышает радиус Солнца. Светимость звезды примерно в 282 000 раз больше, чем у Солнца, что делает ее одной из самых ярких во вселенной.

Звезда WOH G64 на фото — слева, и в интерпретации художника — справа

Подробное изображение WOH G64 с помощью очень большого телескопа-интерферометра (VLTI). VLTI состоит из четырех 8,2-метровых телескопов (UT) и четырех меньших 1,8-метровых вспомогательных телескопов (AT). UT фиксируются на месте, в то время как AT можно перемещать в разных местах, повышая гибкость наблюдения.

Наблюдения обнаружили яйцевидный кокон газа и пыли, окружающей звезду, что указывает на то, что она находится на поздней стадии своей жизни перед потенциальным взрывом сверхновой звезды. Команда отметила, что WOH G64 тускнеет в течение последнего десятилетия, что свидетельствует о значительных изменениях, когда он близится к концу.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изучении космоса за 11 млрд лет. Наблюдение и изучение темной материи подтвердило теорию Эйнштейна.