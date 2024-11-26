Брокенський привид завітав на високогір'я Карпат — явище має просте пояснення (фото)

Оптичне явище в Україні можна побачити не тільки в Карпатах

В Карпатах вже вирує справжня зима. Погодна ситуація іноді приносить справжнє містичні явища. Так, у Карпатах зафіксували Брокенського привида.

Керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак поділився фото рідкісного "гостя". Однак лякатися не потрібно — це виключно оптичне явище.

Вперше Брокенського привида побачили на горі Брокен у Німеччині. В Україні його сфотографувати чи просто побачити можливо у Карпатах та Кримських горах. Для того, щоб побачити Брокенського привида, потрібно щоб сонце світило через предмет на межі хребта або піку в туман. Таким чином альпіністи бачили свою тінь на поверхні хмар або туману напроти сонця. "День сьогодні неймовірний, хуртовина, мороз і сонце", — прокоментував добірку фото рятувальник.

Брокенський привид

Через рух хмарного шару чи коливання туману, тінь може збільшуватися, зменшуватися або навіть пересуватись. Вона може здаватися більшою або навіть оточеною кольоровими кільцями. Такі кільця називаються глорія. Вони з'являються через відбиття світла від хмар і дифракцію. Попри наявне фізичне пояснення, Брокенський привид лишається цікавим та видовищним явищем.

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