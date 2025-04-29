Загадкові дірки в землі приманюють українців: там ховається небезпечний гість (відео)

В норах в землі мешкає один із видів тарантулів

В українському сегменті ТікТок почастишали відео із загадковими дірами в землі. До них автори підходять із ліхтариком, а все заради того щоб побачити одного з найотруйніших павуків України — південноруського тарантула.

Таке відео з’явилось на каналі "Поради від Влади". Дівчина наголошує, такого тарантула також називають павуком-вовком. Вдень він ховається в своїй норі.

Південноруський тарантул — це великий павук, завдовжки близько чотирьох сантиметрів, з тілом, густо вкритим коричневими волосками. Живе цей вид у земляних норах, які риє самостійно. Полює без павутиння — із засідки, здебільшого вночі, коли стає активним.

Зоолог Євген Буяновер пояснює: тарантули, які водяться в Україні, отруйні, але їхній укус не становить смертельної небезпеки для людини. Він порівнює дію отрути тарантула з укусом оси чи бджоли. Проте навіть такий укус може бути небезпечнішим через алергічну реакцію.

Південноруський тарантул розповсюджений по всій території України й не мігрує. Павук живе там, де народився, — і може зустрічатися навіть у північних регіонах. За словами ентомолога Костянтина Євтушенка південноруських тарантулів можна зустріти і на півночі країни:у Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.

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