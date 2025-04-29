Розійшлися через різні погляди: що відомо про ексчоловіка Ірини Фаріон

Мовознавиця не часто говорила про особисте

Сьогодні, 29 квітня, 61-й день народження святкувала б відома українська мовознавиця Ірина Фаріон. Науковицю вбили пострілом у голову у липні 2024 року біля її будинку. Наразі щодо підозрюваного В'ячеслава Зінченко відбувається слідство, тож він сидить у СІЗО. А от з приводу особистого життя, мовознавиця перебувала у шлюбі із Остапом Семчишиним.

"Телеграф" розкаже, що відомо про колишнього чоловіка мовознавиці та їхній шлюб.

З ким перебувала у шлюбі Ірина Фаріон

Загалом про особисте життя філологині відомо не багато. У шлюбі з Остапом Семчишиним у 1989 році Ірина народила доньку Софію. Через кілька років подружжя розлучилось через розбіжності у поглядах.

Фаріон була у шлюбі кілька років, фото з соцмереж мовознавиці

Подруга та колега Фаріон — Оксана Микитюк — розповідала, що чоловік мовознавиці є дуже позитивною людиною. Попри те, що їхні шляхи розійшлися, Фаріон згадувала про нього з теплом.

"Це дуже позитивний чоловік. Свого часу вони розлучилися, не зійшлися в якихось речах, проте Ірина завжди дуже добре про нього відгукувалася. І попри те, що були давно не разом, вони зберігали гарні стосунки", — ділилась Микитюк.

Фаріон добре відгукувалась про колишнього чоловіка, фото з соцмереж мовознавиці

Оксана зазначала, що Семчишин пішов захищати Україну від окупантів. Тоді Фаріон намагалась з'ясувати, де саме він служить. Утім, чоловік сам зателефонував доньці Софії, і тоді вони зустрілися втрьох. Це відбулось незадовго до вбивства філологині.

"Однак сталася така ситуація, що коли Остап пішов на війну, контакти якось загубилися. Ірина постійно казала: "Треба з’ясувати, де він, в якій бригаді, що там". Але потім, на превелике щастя, Остап сам зателефонував до Софійки, коли прийшов у відпустку. Тоді вони втрьох і зустрілися. Це сталося за три тижні до загибелі Ірини", — додала вона.

Фаріон бачилась з ексчоловіком незадовго до загибелі, фото з соцмереж мовознавиці

Фаріон розповідала, що жила з Семчишиним у гостьовому шлюбі. У 2023 році вона поширила зворушливий допис на згадку про весілля з колишнім чоловіком. Вона зазначила, що кохання минає, але залишаються діти та внуки.

"Це було нині, але 34 роки тому. Єдине в тому житті, що має абсолютне виправдання – це кохання. Звісно, воно може минути, бо минає все. Не минають хіба його плоди – діти – найкраще з усього, що є у світі. Найкраще. Найсвятіше. Найсакральніше. А ще коли Небо дарує внуків, тоді Господь поцілував Тебе і явив Чудо", – розповідала філологиня.

Фаріон дякувала чоловіку за шлюб і дітей, фото з соцмереж мовознавиці

Мовознавиця підкреслила, що зуміла краще пізнати себе у шлюбі, а також щаслива, що стала матір'ю доньки Софії. Також вона подякувала колишньому чоловіку за захист України від ворогів.

"Це була гарна подія, що дала колосальний досвід з самопізнання, людинознавства і найсвятішого – материнства. Вершиною нашого спільного щастя стала наша Премудрість – Софійка. А нині найважливіше, що Ти Воїн. Аплодую. Перемагай. Наші спільні миті були неповторні", – ділилась Ірина.

Фаріон з донькою Софією, фото з соцмереж мовознавиці

У Фаріон залишилися двоє онуків — Дмитро та Єва, яких народила її донька Софія від активіста та військовослужбовця Василя Особи. Чоловік загинув на фронті у жовтні 2024 року.

Родина Ірини Фаріон, фото з соцмереж мовознавиці

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про доньку Ірини Фаріон — Софію. Вона почала виходити у публічний простір після загибелі матері.