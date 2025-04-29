У Києві в парку помітили людей у захисних костюмах та протигазах: що сталося

Як виявилося, причина зовсім мирна

Мешканці Борщагівки у Києві помітили кілька чоловіків у білих костюмах, респіраторах і рукавичках. Людей у повному захисному спорядженні бачили у парку Інтернаціональний.

Про це стало відомо з місцевого телеграм-каналу. Ні, це не початок зйомок фільму про зомбі-апокаліпсис, як хтось міг подумати.

З'ясувалося, що парк почали обробляти від кліщів. Комунальні служби вирішили провести сезонну дезінсекцію, аби вберегти відпочивальників від небезпечних укусів.

У мережі радять утриматися сьогодні від прогулянок парком Інтернаціональний.

Раніше у КМДА повідомляли з посиланням на КО "Київзеленбуд", у яких зелених зонах столиці вже провели планову обробку від кліщів.

Також "Київзеленбуд" поділився інформацією, на яких локації пройдуть планові акарицидні обробки наприкінці квітня та на початку травня.

У КМДА нагадали, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні нашестя кліщів. Як вберегтись і що робити, якщо підчепили. Людям, які збираються на природу чи просто прогулятись парком, слід дотримуватись простих правил.