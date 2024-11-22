Втекти з України через гори все складніше (фото з кордону)

В Україну увірвалася зима

Україну (крім півдня та сходу) почало засипати снігом. На гірських ділянках державного кордону з Румунією сніговий покрив вже сягнув 50-60 сантиметрів, що значно ускладнить ухилянтам можливість втекти з країни через гори.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, у п'ятницю, 22 листопада, на гірських ділянках державного кордону з Румунією сніговий покрив вже досягає 50-60 сантиметрів. Там додали, що сніг додає зимових барв та ускладнює роботу прикордонникам.

На опублікованих фото — змерзлі прикордонники, які пробираються через кучугури снігу. Хутро їхнього помічника — прикордонного песика, вкрилося інеєм.

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський уже намело близько одного метра снігу. Також тут фіксується різке похолодання, стовпчик термометра швидко опускається до позначки в -15 градусів.

В Карпати прийшли рясні снігопади, хуртовини та поривчастий вітер. На вихідних погода тут тільки погіршиться, очікуються морози.

Як повідомляв "Телеграф", у суботу, 23 листопада, утримається нестійка погода з опадами у вигляді снігу та дощу, поривчастим вітром та коливаннями температури повітря. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозується сильний мокрий сніг уночі, можливе налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг.