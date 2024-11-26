Брокенский призрак посетил высокогорье Карпат — явление имеет простое объяснение (фото)

Оптическое явление в Украине можно увидеть не только в Карпатах

В Карпатах уже бурлит настоящая зима. Погодная ситуация иногда создает подлинные мистические явление. Так, в Карпатах зафиксировали Брокенское привидение.

Руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак поделился фото редкого "гостя". Однако пугаться не нужно – это исключительно оптическое явление.

Впервые Брокенское привидение увидели на горе Брокен в Германии. В Украине его сфотографировать или просто увидеть можно в Карпатах и Крымских горах. Для того чтобы увидеть Брокенское привидение, нужно чтобы солнце светило через предмет на границе хребта или пика в туман. Таким образом, альпинисты видели свою тень на поверхности облаков или тумана напротив солнца. "День сегодня невероятный, метель, мороз и солнце", — прокомментировал подборку фото спасатель.

Брокенское привидение

Из-за движения облачного слоя или колебания тумана тень может увеличиваться, уменьшаться или даже передвигаться. Она может казаться большей или даже окруженной цветными кольцами. Такие кольца называются глорией. Они появляются из-за отражения света от облаков и дифракции. Несмотря на физическое объяснение, Брокенский призрак остается интересным и зрелищным явлением.

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