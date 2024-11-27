Сонячна активність на мінімумі, але це ненадовго. Коли чекати на нові магнітні бурі

Є оновлений графік коливань

На світилі розташована пляма, яка створює спалахи. Однак астросиноптики кажуть, що, ймовірно, не вона стане причиною нової магнітної бурі найближчими днями. Її сила коливатиметься від 5 до 6 балів.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 27 листопада, на Землі не відбувається геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Однак вже 28 листопада прогнозується сильна магнітна буря в 5 балів, яка наступного дня, 29 листопада, виросте до 6 балів. Після того, на вихідних (30 листопада-1 грудня) не очікується геомагнітних штормів вище "помаранчевого" рівня.

Дані щодо прогнозу сонячних спалахів оновлюються онлайн, адже інформація про активність на світилі надходить кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні відбулась найхолодніша ніч на цьому тижні. Місцями термометри опустились до -11 градусів. Синоптик також розповіла, коли відступлять морози.