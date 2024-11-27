Солнечная активность на минимуме, но это ненадолго. Когда ждать новых магнитных бурь

Есть обновленный график колебаний

На светиле расположено пятно, создающее вспышки. Однако астросиноптики говорят, что, вероятно, оно не станет причиной новой магнитной бури в ближайшие дни. Ее сила будет колебаться от 5 до 6 баллов.

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 27 ноября на Земле не происходит геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Однако уже 28 ноября прогнозируется сильная магнитная буря в 5 баллов, которая на следующий день, 29 ноября, вырастет до 6 баллов. После того, на выходных (30 ноября-1 декабря) не ожидается геомагнитных штормов выше "оранжевого" уровня.

Данные о прогнозе солнечных вспышек обновляются онлайн, ведь информация об активности на светиле поступает каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине прошла самая холодная ночь на этой неделе. Местами термометры опустились до -11 градусов. Синоптик также рассказала, когда отступят морозы.