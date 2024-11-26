Українців чекає найхолодніша ніч: синоптик погіршила прогноз для регіонів

Діденко розповіла, коли відступлять морози

В Україні ніч з 26 на 27 листопада у тижневій синоптичній перспективі буде найхолоднішою. В деяких регіонах очікується до -11 градусів морозу.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Телеграм. За її словами, у північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря очікується в межах 4-9 градусів морозу.

Синоптикиня каже, що на Чернігівщині подекуди до -11 градусів. На решті території вночі буде від -1 до -4 градуси.

"Хіба що в західних областях та на південному сході — теплий виняток, навіть невеликі "плюси", — зазначила вона.

Окрім цього, впродовж дня середи в Україні очікується від 2 морозу до 4 тепла, у західних областях від +4 до +7 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні Криму від +7 до +9 градусів тепла.

"У більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині — невеликий мокрий сніг. Густішають тумани — видимість часом знижується до 300-500 метрів", — попередила Діденко.

Що стосується прогнозу у Києві, то 27-го листопада в денні години пройде невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці морозно, до -5 до -8 градусів морозу, це буде найхолодніша ніч на тижні, завтра вдень 0-2 градуси морозу. Надалі очікується незначне підвищення температури повітря.

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