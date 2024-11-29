Сила магнітної бурі виросла: чи протримається шторм до кінця тижня

Чого очікувати від геопогоди найближчими днями

Нашу планету продовжує "тероризувати" сильна магнітна буря, яка збільшила свою силу з 5 до 6 балів. Астросиноптики застерігають про те, що вона не завершиться найближчими днями, хоча її потужність трохи спаде.

Як йдеться на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 29 листопада, Земля знаходиться в тенетах сильної шестибальної магнітної бурі.

Вона протримається всього один день, а в останній день листопада прогнозується середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Вже на початку грудня не прогнозується будь-яких коливань вище 4 балів включно.

Для довідки: аби оцінити силу магнітної бурі, вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Якщо на графіку є значення, що коливаються від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де буде найтепліше в Україні найближчим часом. Однак синоптики також переджають про різку зміну погоди.